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Metrobüsün çarptığı vatandaş hayatını kaybetti

Sabah saatlerinde Perpa durağında metrobüs yoluna düşen bir kişiye metrobüs çarptı. Sağlık ekiplerinin uzun süre kalp masajı yaptığı vatandaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, metrobüs şoförü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Olay, sabah saat 08.00'da Perpa metrobüs durağı Topkapı istikametinde meydana geldi. Ayağı kayarak metrobüs yoluna düşen 45-50 yaşlarında bir erkek şahsa metrobüs çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaklaşık 30 dakika boyunca şahsa kalp masajı yaparak kurtarmaya çalıştı. Ekiplerin metrobüsün altında ezilen vatandaşı hayata döndürme çabaları sürerken metrobüs seferleri aksadı. Durakta uzun kuyruklar oluştu. Ezilen vatandaş, ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Metrobüs altında ezilen Mehmet Suel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kazayı yapan metrobüs şoförü ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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