Metrobüse astronot kıyafeti ile binen vatandaş, görenleri şaşkına çevirdi
İstanbul’da astronot kıyafeti ile metrobüs durağında bekleyen bir vatandaş görenleri şaşkına çevirdi.
- İHA
stanbul’da Uzunçayır metrobüs durağında metrobüsün gelmesini bekleyen astronot kıyafetli bir vatandaş görenleri şaşırttı. Metrobüste yolculuk yapan bazı vatandaşlar da o anı cep telefonları ile kaydetti. Astronot kıyafetini neden giydiği bilinmeyen vatandaş Zincirlikuyu yönüne giden metrobüse bindi. Vatandaşın kim olduğu ve ne için astronot kıyafeti giydiği öğrenilemedi.
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