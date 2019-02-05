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Metrobüse astronot kıyafeti ile binen vatandaş, görenleri şaşkına çevirdi

İstanbul’da astronot kıyafeti ile metrobüs durağında bekleyen bir vatandaş görenleri şaşkına çevirdi.

  • İHA
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stanbul’da Uzunçayır metrobüs durağında metrobüsün gelmesini bekleyen astronot kıyafetli bir vatandaş görenleri şaşırttı. Metrobüste yolculuk yapan bazı vatandaşlar da o anı cep telefonları ile kaydetti. Astronot kıyafetini neden giydiği bilinmeyen vatandaş Zincirlikuyu yönüne giden metrobüse bindi. Vatandaşın kim olduğu ve ne için astronot kıyafeti giydiği öğrenilemedi.
 

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