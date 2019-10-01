Metrobüste tekme ve yumruklar konuştu! Akılalmaz anlar böyle görüntülendi İstanbul’da her gün binlerce yolcu tarafından kullanılan metrobüste ayaktaki bir kadın ile erkek yolcu arasındaki kavga, başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.