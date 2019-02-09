'Metrobüsteki astronottan' anlamlı mesaj

Yeşilay'ın sigarayı bırakma günü ile ilgili hazırladığı anlamlı farkındalık mesajında Metrobüs duraklarında ve toplu taşıma alanlarında sigara içilmemesi gerektiğine dair anlamlı bir mesaj verildi.

Yeşilay'ın resmi sosyal medya hesabından yayınlanan mesajda, "Astronotumuz haklı! Duraklarda içtiğiniz sigaranın dumanı çevrenizdeki insanların dört bir yanını sarıyor. Unutmayın ki bulunduğunuz durak sizin değil hepimizin! Farkındalık oluşturmak için yaptığımız çalışma karşınızda." denildi.

Konu ile ilgili videoda, "Durakta sigara içtiğinde sadece kendine değil herkese zarar verirsin. Toplu taşıma duraklarında sigara içmediğiniz için Teşekkür ederiz. denildi.