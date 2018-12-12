‘Mevlana Anadolu insanına umut oldu’

İslam Araştırmaları Merkezi Konferans Salonu’nda bugün “Şeb-i Arus Mevlana’yı Anma Paneli” düzenleyeceklerini belirten Yılmaz “Bana göre Hazreti Mevlana’nın yaptığı en büyük eylem, Anadolu insanına ümit aşılamıştır ve bugün hala o ümit insanlara ulaşmaya devam etmektedir. O bakımdan Mevlana, çok büyük bir insandır ve Osmanlı Devleti’nin kurucu fikirlerinin de sahibidir” dedi.