Mevlit Kandili tüm yurtta dualarla idrak ediliyor

Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili, tüm yurtta idrak ediliyor.

Edirne'de Mevlit Kandili dolayısıyla başta Selimiye olmak üzere camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılIp dua etti.

Edirneliler, kandil dolayısıyla başta Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camiler olmak üzere, Osmanlı'nın eski başşehrindeki Selatin camilerine akın etti.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'ndeki Mevlit Kandili programı, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Okunan Mevlid-i Şerif, cemaat tarafından dikkatle takip edildi. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Mehmet Fatih Aydın, gecenin anlam ve önemini anlatan vaaz verildi.

Namaz kılıp dua eden vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif ile kandilin manevi havasını teneffüs etti.

Ankara

Başkentliler, Mevlid Kandili dolayısıyla camileri doldurdu.

Kandil dolayısıyla Melike Hatun, Hacı Bayram ve Kocatepe camilerinin de aralarında bulunduğu birçok camiyi dolduran vatandaşlar mevlit okudu ve dua etti.

Hacı Bayram Camisi'ndeki programa katılan Altındağ Müftüsü Enver Türkmen, Müslümanların Hazreti Muhammed’i örnek alması gerektiğini hatırlattı.

Türkmen, "Gençlerimize sahip çıkmalıyız, makamlarımıza ve mevkilerimize aldırış etmeden Peygamber Efendimizin gençlere örnek olduğu gibi onlara örnek olmalıyız. Unutmayalım ki gençliği olmayanın geleceği de olmaz." dedi.

İslam dininin gençlere önem verdiğini ifade eden Türkmen, gençlere Allah'a teslimiyetin öneminin anlatılması ve güzel örnek olunması gerektiğini söyledi.

Hacı Bayram Camisi'ndeki Mevlid Kandili programı, Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu’nun yaptığı duanın ardından yatsı namazının kılınmasıyla sona erdi.

Adana

Adana, Hatay ve Mersin'de Mevlit Kandili dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Adana'da Türkiye'nin kullanım alanı açısından en büyük camilerinden olan Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlahilerin söylendiği program sonunda vatandaşlara lokum ikram edildi.

Programa, Adana İl Müftüsü Hasan Çınar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hatay

Hatay'da Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili, dualarla idrak edildi.

Hatay İl Müftülüğünce düzenlenen özel programda İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, Hz. Muhammed'i hayatını anlatan vaaz verdi.

Programa yoğun ilgi gösteren vatandaşlar Kur'an-ı Kerim tilavetini, Mevlid-i Şerif'i ve ilahileri dinledi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi program sonunda camiden çıkan vatandaşlara ikramlarda bulundu.

Mersin

Mersin'de de Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Mersin İl Müftülüğü tarafından şehrin en büyük camisi olan Muğdat Camisi'nde yatsı namazı öncesi düzenlenen programda dualar okundu.

Hz. Muhammed'in hayatıyla ilgili vaazın verildiği programa, çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlara çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

Okunun dua ve Yasin-i Şerif'in ardından program sona erdi.

Bursa

Bursa'da, başta tarihi Ulu Cami ve Emirsultan Camisi olmak üzere camilerde programlar düzenlendi.

Kuran-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programlarda, vatandaşlar dua etti.

Bazı vatandaşlar, camilerde yer kalmayınca ibadetlerini cami bahçelerinde gerçekleştirdi. Bazı camilerde namaz sonrası vatandaşlara lokum ve lokma ikram edildi.

Eskişehir

Eskişehir'de de camilerde programlar düzenlendi.

Kent merkezindeki Reşadiye Camisi'nde düzenlenen program, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Camiye gelen kadın, erkek, genç, yaşlı çok sayıda kişi ellerini dua için açtı. Daha sonra mevlit ve ilahiler okundu.

Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Cenksu Üçer, İl Müftüsü Bekir Gerek ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cami bahçesinde vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.

Balıkesir

Balıkesir genelinde vatandaşlar, Mevlit Kandili dolayısıyla camilere akın etti.

Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili dolayısıyla tarihi Zağnos Paşa Camisi'ne gelen vatandaşlar dua etti. Vatandaşlar Mevlid-i Şerif ve Kuran-ı Kerim'i dinledi.

Yatsı namazı öncesi Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan, kandilin önemine ilişkin vaaz verdi. Kandil dolayısıyla Türk Kızılayı Balıkesir Şubesi üyeleri ve bazı vatandaşlar cami avlusunda şeker ve lokum dağıttı.

Yalova

Kandil dolayısıyla Yalova Müftülüğü, Merkez Camisi'nde program düzenledi.

Akşam saatlerinden itibaren camiyi dolduran vatandaşlar, Kuran-ı Kerim okudu, Mevlid-i Şerif dinleyip dua ederek kandili karşıladı.

Cami çıkışında vatandaşlar birbirlerinin kandillerini kutlarken gelenlere kandil simidi ve tatlı ikramında bulunuldu.

Bilecik

Bilecik İl Müftülüğünce Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili dolayısıyla çok sayıda Bilecikli, Merkez Şerifpaşa ve Kayıboyu Cami ile diğer camilerde düzenlenen programlara katılarak, dua etti.

Kayıboyu Camisi'ndeki programda, Kuran-ı Kerim ve ilahilerin okunmasının ardından çifte ezan okundu, şehitler için dua edildi. Dua sırasında birçok vatandaşın duygulandığı ve gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.

Program sonunda vatandaşlara kandil simidi ile gül suyu ikram edildi.

Çanakkale

Mevlit Kandili, Çanakkale'deki camilerde okunan dualarla idrak edildi.

Vatandaşlar, akşam saatlerinden itibaren il merkezindeki Necip Paşa, Şehitler Camisi ile Eceabat ilçesindeki 57. Alay Camisi'nde düzenlenen programlara yoğun ilgi gösterdi. Programda, Kuran-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okunup, dualar edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara kandil simidi ve lokum ikramlarında bulunuldu.

Kütahya

Kütahya'da da Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Akşam ezanından itibaren camilere gelen vatandaşlar namaz kılıp, Kuran-ı Kerim okudu.

Kütahya Müftülüğü tarafından kentin tarihi camilerinden olan Ulu Cami'de düzenlenen Mevlit Kandili programında Müftü Hüseyin Hazırlar, vaaz verdi.

Kılınan yatsı namazının ardından Mevlid-i Şerif okundu, dua edildi. Kütahya Belediyesi de namaz sonrası vatandaşlara helva ikramında bulundu.