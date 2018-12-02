Mevlitte soluk borusuna lokum kaçan kadın öldü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde komşusunun evinde okutulan mevlide katılan Neslihan Yılman, lokumun soluk borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetti.
- AA
Alınan bilgiye göre, İzmit Şirintepe Mahallesi Bora Sokak'ta oturan Neslihan Yılman (52), mevlide katılmak için komşusunun Yeşilova Mahallesi'ndeki evine gitti.
Yılman, ikram edilen lokumun soluk borusuna kaçması sonucu fenalaştı.
Evdekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin müdahalesine rağmen Neslihan Yılman kurtarılamadı.
Neslihan Yılman'ın cenazesi, Kandıra Kubuzcu Abdi Paşa Camisi'nde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
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