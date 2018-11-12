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Mezar taşlarının kırılmasına pankartlı tepki

İzmir'in Torbalı ilçesindeki kabristanda mezar taşlarının sıklıkla kırılması üzerine Ramazan Dursun (67), hazırladığı pankartı annesinin mezarına koyarak, duyarsız kişilerin dikkatini çekmeye çalıştı.

  • DHA
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Torbalı'nın kırsal mahallesi Kuşçuburun'da yaşayan Ramazan Dursun, annesi Münevver Dursun'un da mezarının olduğu Kuşçuburun Mahalle Mezarlığı'ndaki bazı kabirlerde mezar taşlarının duyarsız kişilerce tahrip edilerek, kırılması üzerine çözüm aradı. Dursun, hazırladığı pankartı annesinin mezarının başına astı. Dursun, mezar taşlarına zarar verenler için şunları kaydetti:
 
'Ölmüş insanların mezar taşlarından ne istedin? Burada yatanların bedduası tutsun sana. İnşallah Allah dertlerine derman vermesin. Sen, toprağını sev. Seni Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın inşallah. Pencerelerden, kapılardan baktırsın. Amin de.'
 
Ramazan Dursun, 1 ay önce astığı pankarttan sonra yeni mezar taşlarının kırılmadığını söyledi.

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