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Mezunların 30. yıl coşkusu

Bakırköy İmam Hatip Lisesi mezunları 30 yıl sonra Bakırköy İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği’nin (BAKİMDER) berat programında buluştu.

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1988-1989 mezunlarını bir araya getiren geceye mezunlar ile okulun emektar öğretmenleri katıldı. Başkan Erdoğan’ın İstanbul İmam Hatip Lisesi’nden hocası olan Bakırköy İmam Hatip Lisesi’nin kurucu müdürü Şehit Fevzi Bektaş’ın eğitim adına verdiği örnek mücadelenin belgeseli de gösterildi. Okulun efsane müdürü olarak anılan İsmail Yılmaz ‘Emrolunduğu gibi dosdoğru ol’ ayetiyle mezun ettiği öğrencilere nasihat verdi. BAKİMDER Başkanı Alaattin Altuntaş, yıllarca dışlanan, hor görülen, katsayı adaletsizliği ile mağdur edilen  imam hatip neslinin bugün ülkeyi yöneten kadroları oluşturduğunu söyledi ve ekledi: “Türkiye’yi uluslararası alanda hak ettiği yere milli ve manevi değerlerine bağlı, adalet, vicdan ve merhamet sahibi imam hatip öğrencileri taşıyor.” 

 

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