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MGM'den son dakika uyarısı: Tedbirli olunması gerekiyor

Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok bölge için kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bilgisini aktararak tedbirli olunmasını istedi.

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Hava durumu verilerinde yurt genelinde kuvvetli rüzgar ve Doğu Karadeniz Bölgesi için yağış uyarısında bulunan MGM, hava sıcaklıklarının ise kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı bilgisini aktardı. 
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ile Ordu çevrelerinin bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerden başlayarak 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
 
RÜZGAR: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
 
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI; Rüzgarın; Marmara’nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
 
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
 
BALIKESİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
 
BURSA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
 
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
 
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam ilk saatlerde Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
 
A.KARAHİSAR °C, 25°C
Az bulutlu
 
DENİZLİ °C, 34°C
Az bulutlu
 
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu
 
MANİSA °C, 34°C
Az bulutlu
 
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; İç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
 
ADANA °C, 35°C
Parçalı bulutlu
 
ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
 
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu
 
ISPARTA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
 
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
 
ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ÇANKIRI °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
 
SİVAS °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
 
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
BOLU °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
 
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
 
SİNOP °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
AMASYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
BAYBURT °C, 18°C
Parçalı bulutlu
 
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı bulutlu
 
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; İç ve batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
 
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı bulutlu
 
KARS °C, 18°C
Parçalı bulutlu
 
MALATYA °C, 27°C
Az bulutlu
 
VAN °C, 24°C
Parçalı bulutlu
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
 
GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
 
SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
 
ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

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