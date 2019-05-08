‘Michelin Yıldızlı’ şefler Harranlı kadınlara eğitim verecek
Dünyaca ünlü “Michelin Yıldızlı” şefler, Şanlıurfa’daki Harran Gastronomi Merkezi’nde kadınlara eğitim verecek.
Konik kubbeli evleriyle adı özdeşleşen UNESCO’nun Dünya Miras Geçici Listesi adayları arasındaki Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde Gastronomi Merkezi hizmete girdi. Harran Kaymakamlığının öncülüğünde GAP Bölge Kalkınma İdaresi finansmanıyla faaliyete geçen merkezde, bölgeye ait asırlık yemekleri yapan Harranlı kadınlara, dünyaca ünlü “Michelin Yıldızlı” şeflerin belirli bir program kapsamında eğitim vermesi kararlaştırıldı. Program çerçevesinde “Michelin Yıldızlı” şeflerden uygulamalı ve teorik eğitim alacak olan Harranlı kadınlar, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler için kulak çorbasından çiğ köfteye, kebap çeşitlerinden çok sayıda tatlıya kadar hemen hepsini hazırlayarak kente gelen ziyaretçilere eşsiz ziyafetler sunacak.
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