Microsoft’un gözü kulağı görme engelli Türk

Lise yıllarında bilgisayarla tanışan Özdemir, bilgisayarla sesli şekilde iletişim kurarak yazılımlar geliştirdi. On yıl boyunca çalıştığı Microsoft Türkiye’den terfi alarak Washington’a tayin olan Özdemir, Microsoft’un Redmond’daki genel merkezinde Erişilebilirlikten Sorumlu Program Yöneticisi unvanıyla görev yapacak. Özdemir, milyonlarca insanın kullandığı Microsoft ürünlerinin engellilere uygun olmasının ‘sigortası’ olacak. Erişilebilirlik alanındaki çalışmalarıyla global Microsoft yönetiminin dikkatini çektiğini aktaran Özdemir, “Microsoft’un tepe yönetimindeki CEO ve Organizasyondan Sorumlu Yöneticisi (COO) beni Amerika’ya davet ettiler ve benim için yeni bir rol açtılar. Ben yeni rolüme gittiğimde Microsoft’un geliştirdiği ürünlerin, teknolojilerin, çözümlerin; alabildiğine erişilebilir, özellikle engelliler tarafından kullanılabilir olması için savaşacağım” ifadelerini kullandı.