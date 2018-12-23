Bursa'da yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı
Bursa - Orhaneli yolu Nalınlar mevkisinde yolcu midibüsünün devrildiği kazada 10 kişi yaralandı.
- İHA
Kaza, akşam saatlerinde, Bursa - Orhaneli yolu Nalınlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilen midibüste 10 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar yakın çevredeki hastanelere götürüldü. Midibüsün cenazeye giden vatandaşları taşıdığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
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