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Bursa'da yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı

Bursa - Orhaneli yolu Nalınlar mevkisinde yolcu midibüsünün devrildiği kazada 10 kişi yaralandı.

  • İHA
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Kaza, akşam saatlerinde, Bursa - Orhaneli yolu Nalınlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilen midibüste 10 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar yakın çevredeki hastanelere götürüldü. Midibüsün cenazeye giden vatandaşları taşıdığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
 

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