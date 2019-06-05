Baba demir bariyerlerde sıkıştı, yakınları sinir krizi geçirdi

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Kızıyla kaldırımda yürüdüğü sırada geri manevra yapan midibüsün altında kaldı

Denizli’nin dünyaca ünlü turizm merkezi olan Pamukkale’ye turist taşıyan bir otobüs, travertenlerin alt kısmındaki yerleşim yerinde geri manevra yaparken bir vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün ile demir bariyerlerin arasında kalıp, bariyerlere sıkışan yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı. Olay anında yaralının yakınları sinir krizi geçirdi.

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Olay, Pamukkale Ören Yeri’nin alt kısmında bulunan Pamukkale Mahallesi Oğuz kağan Caddesi üzerinde yaşandı. 
 
İddiaya göre, Pamukkale’ye turist getiren M.İ. yönetimindeki 20 AAB 602 plakalı otobüs, geri geri gelirken arkasındaki ismi henüz belirlenemeyen bir adama, ardından yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Yaralı adam, demir bariyerlerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
 
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı adamı kurtarmak için çalışma başlattı. Yaralı adam, ekiplerin yaklaşık 15 dakikalık çalışmasıyla kurtarılarak sağlık ekipleri teslim edildi. Sağlık ekipleri, yaralı adamı ambulansla hastaneye götürdü.
 
Öte yandan, kazada yaralanan adamın yakınları, kaza sonrası sinir krizleri geçirdi. Çevredeki vatandaşlar ise, kurtarma operasyonunu tiyatro izler gibi izledi. Jandarma ekipleri de olay yeri ve çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.
 
Otobüs sürücüsü M.İ., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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