Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Milas’ta eski bina çöktü, 2 araç enkaz altında kaldı

Muğla’nın Milas ilçesinde etkisini gösteren yağışlar eski bir binanın çökmesine neden oldu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 Binanın çökmesi sonucu park halindeki iki araç enkaz altında kaldı. Milas’ta, Hacıilyas Mahallesi açık pazar yerinde bulunan, eski bina ilçede son günlerde etkisini gösteren şiddetli yağışların etkisine dayanamayarak, park halinde bulunan iki aracın üstüne göçtü. Meydana gelen olayda can kaybı yaşanmazken, iki otomobil hasar gördü. Araçlardan 20 P 2516 plakalı araç kullanılamaz hale gelirken, 48 YM 212 plakalı otomobil de ise hafif zarar oluştu. Olayla ilgili güvenlik güçleri inceleme başlatırken, Milas Belediyesi ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ters yönden gelerek kazaya karışan araç sürücüsüne meydan dayağı

Ters yönden gelerek kazaya karışan araç sürücüsüne meydan dayağı

Çingene Kızı'nın parçaları evine döndü

Çingene Kızı'nın parçaları evine döndü

Cengiz Ünder bu golü kaçırınca İspanyol gazeteci coştu

Cengiz Ünder bu golü kaçırınca İspanyol gazeteci coştu

Emekliye her ay 367 lira aile yardımı yapılacak

Emekliye her ay 367 lira aile yardımı yapılacak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA