Millet kıraathanesi ikinci evimiz oldu
Binlerce kitaba, ücretsiz internete erişim imkanı sunan; çay- kahve hatta çorba ikram edilen millet kıraathaneleri üniversitelilerin yeni adresi oldu. İstanbul Merkezefendi ve Üsküdar Nevmekan, gençlerin akın ettiği kıraathanelerden sadece ikisi...
- İREM ERBAŞ
Belediye, üniversite, kütüphane ve vakıfların başlattığı ‘Millet Kıraathanesi’ uygulaması için üniversiteli gençler ‘ikinci evimiz oldu’ diyor. Zeytinburnu Belediyesi’nce 2016’da okumayı teşvik etmek amacıyla, 778 metrekare alan üzerine kurulan şehir kütüphanesinden aynı anda 121 kişi yararlanabiliyor. Bin 100 raf kapasitesiyle yaklaşık 20 bin kitap ve güncel yayın barındıran kütüphane, araştırma yapmak isteyen vatandaşlara ve öğrencilere 7 gün 24 saat boyunca hizmet veriyor. Çay, çorba ve kahve ikramlarının sunulduğu, internet, fotokopi ve tarayıcı hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanılan kıraathanede, konferans salonu ve seyir kulesi de bulunuyor.
ERKENDEN GELİYORUM
Yaklaşık 3 senedir Merkezefendi Kıraathanesi’ne gittiğini söyleyen Yıldız Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Nazlı Yağız, “Hedeflerime giden yolda beni motive edecek bir mekânım var. Bu kütüphane sayesinde dilediğim kaynaklara ulaşabiliyorum. Yer bulmak adına sabahın erken vakitlerinde geldiğim kütüphane, bizlere çorba, çay ikramında bulunuyor. Yeni kitaplarla tanışıyorum. Zahmetsiz bir şekilde bu kaynaklara ulaşıp ufkumu genişletebiliyorum” dedi.
BEKLENTİMİZİ KARŞILIYOR
İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Kenan Albayrak ise şunları söyledi: Kütüphanede sunulan her hizmet adına Zeytinburnu Belediyesi’ne ve kütüphane görevlilerine teşekkür ediyorum. Bilgisayar, fotokopi makinesi, sınırsız internet gibi birçok imkân var. Her araştırma için beklentinizi karşılayabilecek farklı ve özel kitaplara sahip” şeklinde konuştu.
Büte Kalma Çorbaya Kal
Üsküdar Şemsipaşa’da millet kıraathanelerinin örneklerinden biri olarak kabul edilen Nevmekan Sahil, 400 metrekare kapalı, 500 metrekare açık alana sahip ve raflarında 60 bin kitap bulunduruyor. Görme engelli vatandaşlar için “audio kitap” (sesli kitap) uygulamasının yakın zamanda gerçekleştirileceği kültür merkezinde, ziyaretçiler 24 saat boyunca ağırlanıyor. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen tarafından, “Büte Kalma Çorbaya Kal” sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında çorba, çay ve simit ikramı yapılıyor.
194 kişilik çalışma odası
Seyyidnizam Millet Kıraathanesi, 194 kişilik çalışma salonu, 100 kişilik bekleme odası,200 kişilik konferans salonu olmak üzere toplam bin 157 metrekareden oluşuyor. Sınırsız internetin bulunduğu kıraathanede, katalog tarama, e-yayın bulma ve bilgilendirme yapılıyor. 6 bin 175 kitap ve 8 süreli yayının bulunduğu kütüphanenin 847’ye yakın üyesi bulunuyor. Öte yandan Sultanbeyli Aydos Edebiyat Kıraathanesi’nde, yaklaşık 7 bin adet şiir kitabı bulunuyor.
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