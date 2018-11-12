Millet kıraathanesi ikinci evimiz oldu

Belediye, üniversite, kütüphane ve vakıfların başlattığı ‘Millet Kıraathanesi’ uygulaması için üniversiteli gençler ‘ikinci evimiz oldu’ diyor. Zeytinburnu Belediyesi’nce 2016’da okumayı teşvik etmek amacıyla, 778 metrekare alan üzerine kurulan şehir kütüphanesinden aynı anda 121 kişi yararlanabiliyor. Bin 100 raf kapasitesiyle yaklaşık 20 bin kitap ve güncel yayın barındıran kütüphane, araştırma yapmak isteyen vatandaşlara ve öğrencilere 7 gün 24 saat boyunca hizmet veriyor. Çay, çorba ve kahve ikramlarının sunulduğu, internet, fotokopi ve tarayıcı hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanılan kıraathanede, konferans salonu ve seyir kulesi de bulunuyor.

ERKENDEN GELİYORUM

Yaklaşık 3 senedir Merkezefendi Kıraathanesi’ne gittiğini söyleyen Yıldız Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Nazlı Yağız, “Hedeflerime giden yolda beni motive edecek bir mekânım var. Bu kütüphane sayesinde dilediğim kaynaklara ulaşabiliyorum. Yer bulmak adına sabahın erken vakitlerinde geldiğim kütüphane, bizlere çorba, çay ikramında bulunuyor. Yeni kitaplarla tanışıyorum. Zahmetsiz bir şekilde bu kaynaklara ulaşıp ufkumu genişletebiliyorum” dedi.

BEKLENTİMİZİ KARŞILIYOR

İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Kenan Albayrak ise şunları söyledi: Kütüphanede sunulan her hizmet adına Zeytinburnu Belediyesi’ne ve kütüphane görevlilerine teşekkür ediyorum. Bilgisayar, fotokopi makinesi, sınırsız internet gibi birçok imkân var. Her araştırma için beklentinizi karşılayabilecek farklı ve özel kitaplara sahip” şeklinde konuştu.