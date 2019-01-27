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'Milletin Kapısı'ndan boş dönmediler

İçişleri Bakanlığınca vatandaşların taleplerinin hızlı bir şekilde çözüme kavuşturan ‘Açık Kapı Projesi’ kapsamında Mardin’de geçen sene 2 binin üzerindeki müracaatın yüzde 99.47’si sonuçlandı. 

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İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen “Açık Kapı Projesi” kapsamında Mardin’de geçen sene sorununa çözüm bulmak için başvuru yapan 2 bini aşkın kişinin çoğu Milletin Kapısı’ndan boş dönmedi. Bakanlıkça vatandaşların iş, işlem ve taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması için valiliklerde “Milletin Kapısı” sloganıyla uygulanan “Açık Kapı Projesi” kapsamında Mardin’de geçen sene 2 binin üzerindeki müracaatın yüzde 99.47’si sonuçlandı. Türkçe, Kürtçe ve Arapça hizmet verilen “Açık Kapı Birimi”ne başvuranların sorunları, Mardin Valisi Mustafa Yaman’ın talimatıyla bir bir çözülüyor. Vatandaşlar yüz yüze olduğu gibi, internet adresinden veya mobil uygulama üzerinden 17 konu başlığı ve 322 başvuru türünde müracaatta bulunabiliyor. Müracaatlar, uzman personel tarafından elektronik sisteme kaydedildikten sonra ilgili birimlere yönlendiriliyor. Mardin’de bu şekilde iş bulmak, çocuk sahibi olmak, evlenmek gibi çeşitli gerekçelerle başvuru yapan 2 bini aşkın kişiden çoğunun sorunu çözüme kavuştu. 

Mardin’de vatandaşlar, isteklerini valiliklerde ‘Milletin Kapısı’ sloganıyla kurulan ‘Açık Kapı’ birimlerinde dile getirdi. 

ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR 

Birimdeki hizmetten faydalanan Veysi Bora, herkese hiçbir ayrım yapılmadan destek olunduğunu söyledi. “İş buldum, insanlara gerçekten çok yardımcı oluyorlar. Allah devletimize zeval vermesin.” diyen Bora, başvurusunun ardından yakın ilgili gösterildiğini belirtti. Yasemin Varlı da “Bu proje bütün insanlar için çok faydalı oldu. Allah Cumhurbaşkanımızdan, Valimizden, devletimizden razı olsun” dedi.  

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