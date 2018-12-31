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Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, kim kazandı? 2019 Milli Piyango Yılbaşı büyük ikramiye çıkan numaralar

Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar son dakika kim kazandı sorusu araştırılıyor. 2019 Milli Piyango Yılbaşı büyük ikramiye çıkan numaralar merak ediliyor. Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için heyecan dorukta. Vatandaşlar büyük ikramiyenin ne kadar olduğunu merak ediyorlar. 31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye dağıtılacak. Büyük ikramiyeyi kimin veya kimlerin kazanacağı merakla bekleniyor. Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı aynıdır. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye sahibi olabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde gerçekleşiyor. Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı bulunmuyor. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise 0 (sıfır) ve 6 olarak belirlenmiştir. Milli Piyango’da büyük ikramiyeyi kazanan numaralar açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

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Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, çıkan numaralar hangileri soruları merak ediliyor. Milli Piyango 2019 kazanan numaralar hangileri? Şans oyunu çekilişleri yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Bu çekilişler içerisinden en fazla ilgiyi Milli Piyango görüyor. Büyük ikramiyenin dağıtıldığı yılbaşı çekilişinde talihlilerin kimler olacağı merakla bekleniyor. 31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye dağıtılacak. Geçen yıl 61 milyon liralık büyük ikramiye 9794035 sayılarına çıkmıştı. Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde Amortiler 4 ve 6 olmuştu. Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı aynıdır. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye sahibi olabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde gerçekleşiyor. Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı bulunmuyor. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise 0 (sıfır) ve 6 olarak belirlenmiştir. Milli Piyango’da büyük ikramiyeyi kazanan numaralar açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyango'da büyük ikramiye 70 milyon TL olarak açıklandı ve yeni bir rekora imza atıldı.

BÜYÜK İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR HANGİLERİ?

Henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Canlı yayında gerçekleştirilecek olan yılbaşı çekilişi 18.00 itibariyle başlayacak. Büyük ikramiyelerin çekilişi 23.00 itibariyle çekilmeye başlanacak. Amorti ve 70 milyonluk ikramiyenin çekilişinin ise 23.45'te yapılması bekleniyor.

SAHTE BİLET NASIL ANLAŞILIR?

Satın alınan Milli Piyango biletinin arka yüzünde bulunan ve bileti satan bayinin mührünün kontrol edilmesi gerektiğini ifade eden uzmanlar kâğıdın pürüzsüz olması gerektiğini ifade ediyor.

El ile kontrol edildiğinde Milli Piyango biletinin ön yüzünde bulunan rakamların kabarık olması gerektiğini dile getiren uzmanlar kâğıdın ışığa tutulduğu takdirde gizli bir şekilde bulunan MP ibaresinin ortaya çıkacağını söylüyor.

Biletin sol alt bölümünde bulunan güvenlik numarası ve ultraviyole ışıkta görülen mavi yeşil renklerin de yine biletin sahte olup olmadığını ortaya çıkardığı dile getiriliyor.

GEÇEN YIL KAZANA NUMARALAR

61 MİLYON LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYE

9794035

AMORTİLER BELLİ OLDU

Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde Amortiler belli oldu: 4,6

500 BİN TL KAZANAN NUMARA

 4136086

1 MİLYON KAZANAN NUMARA

757022

2 MİLYON KAZANAN NUMARA

9201621

5 MİLYON KAZANAN NUMARA

2551923

10 MİLYON KAZANAN NUMARA

0798081

MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR
 
Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde yapılıyor. Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı yoktur. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise 0 (sıfır) ve 6 dır.
 
0 : 4
 
1 : 8
 
2 : 10
 
3 : 17
 
4 : 4
 
5 : 7
 
6 : 4
 
7 : 9
 
8 : 8
 
9 : 6
 
SON 10 YILDA İKRAMİYELER NE KADAR ARTTI?
 
Büyük ikramiye, son 10 yılda büyük artış gösterdi. Büyük ikramiye, 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009’da 30 milyon lira, 2010’da 35 milyon lira, 2011’de 40 milyon lira, 2012’de 45 milyon lira, 2013 ve 2014’te 50 milyon lira, 2015’te ise 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Geçen yıl ise büyük ikramiye olarak 61 milyon lira verilmişti.
 
SON DÖRT YILDA MİLLİ PİYANGO İSABET EDEN NUMARALAR VE ŞEHİRLER
 
Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2015 sonuçlarına göre 50 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 2692160. Çeyrek bilet, Ankara, Aydın (2) ve Niğde'ye çıktı.
 
Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2016 sonuçlarına göre 55 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 0556013. Çeyrek bilet, İstanbul'dan 3 kişiye, Adana'dan bir kişiye çıktı.
 
Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2017 sonuçlarına göre 60 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 2796288. Çeyrek bilet, İstanbul'dan 3 kişiye, Antalya'dan bir kişiye çıktı.
 
Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2018 sonuçlarına göre 61 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 9794035. Çeyrek bilet, İstanbul'a, Antalya'ya, Samsun'a ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'ine çıktı.

 
Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar 
02223  02436  02522  02622  03037  05057  
05267  05474  05575  05730  07791  08894  
09224  09507  09529  09713  10498  10787  
12982  13458  16439  20561  23142  23426  
24008  27231  27522  29113  31683  32318  
32427  35906  38132  38427  40053  41174  
41509  42776  43471  43867  45932  47061  
49981  50260  50261  50693  52765  56300  
56815  57274  58143  58801  59416  59914  
60785  61592  63350  64828  66491  66510  
70483  70956  78073  79917  80341  81021  
84854  85368  85624  86063  89672  90497  
92840  92895  93302  95673  95883  97023  
97379  98064  
Son 4 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar 
0520  0696  0942  1194  1315  1571  
1890  1893  1902  3113  3175  3367  
3429  3909  4369  4450  4496  4540  
4562  4646  4934  5435  5851  6242  
6347  6348  6452  6528  6559  7142  
7353  7579  7637  8143  8275  9319  
9380  9440  9626  9687  
Son 3 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar 
041  114  171  201  246  253  
292  309  433  466  631  680  
720  727  749  807  812  836  
940  948  
Son 2 rakamına göre 120 TL ikramiye kazanan numaralar 
03  05  22  38  44  61  
77  
Son 1 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar 
4  6  
61000 TLTeselli ikramiyesi kazanan numaralar 
0794035  1794035  2794035  3794035  4794035  5794035  
6794035  7794035  8794035  9094035  9194035  9294035  
9394035  9494035  9594035  9694035  9704035  9714035  
9724035  9734035  9744035  9754035  9764035  9774035  
9784035  9790035  9791035  9792035  9793035  9794005  
9794015  9794025  9794030  9794031  9794032  9794033  
9794034  9794036  9794037  9794038  9794039  9794045  
9794055  9794065  9794075  9794085  9794095  9794135  
9794235  9794335  9794435  9794535  9794635  9794735  
9794835  9794935  9795035  9796035  9797035  9798035  
9799035  9894035  9994035  

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi için bilet fiyatları ise şöyle:

Çeyrek bilet: 17,50 TL

Yarım bilet: 35 TL

Tam bilet: 70 TL

31 ARALIK 2018 İKRAMİYE TABLOSU

Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişindeki ikramiye tablosu şöyle olacak:

1 adet 70.000.000

1 adet 7.000.000

10 adet 1.000.000

30 adet 100.000

100 adet 10.000

200 adet 5.000

500 adet 1.000

10.000 adet 400

40.000 adet 300

200.000 adet 200

700.000 adet 140

2.000.000 adet 70

63 Teselli İkramiyesi 70.000

TOPLAM İKRAMİYE ADEDİ: 2.950.905

TOPLAM İKRAMİYE TUTARI: 390.910.000

31 ARALIK 2017 İKRAMİYE TABLOSU

1 adet 61.000.000

1 adet 10.000.000

1 adet 5.000.000

1 adet 2.000.000

1 adet 1.000.000

1 adet 500.000

MİLLİ PİYANGO TELEGONDAN NASIL SORGULANIR?

1- MPİ ikramiye bilgi hattını arayın: (0 312) 285 90 66 (PBX)

2- 1'e basarak Milli Piyango sonuçları öğreneceğinizi onaylayın. (Farklı şans oyunları için sorgulamak isterseniz bekleyin.)

3- Çekiliş tarihini tuşlayın: 31 12 2015

4- Tarihin doğruluğunu onaylamak için 0 tuşuna basın. (Tarihi yanlış yazdıysanız 1'e basarak tekrar girin.)

5- Piyango biletinizin numarasını tuşlayın.

6- Numaranın doğruluğunu onaylamak için 0 tuşuna basın.

Bu işlemden sonra sesli yanıt sistemi ile biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını öğreneceksiniz.

Eğer yine aynı tarihe ait farklı bir bileti sorgulamak isterseniz piyango sonucunu öğrendikten sonra 1'e basabilirsiniz.

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