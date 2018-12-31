Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, kim kazandı? 2019 Milli Piyango Yılbaşı büyük ikramiye çıkan numaralar
Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar son dakika kim kazandı sorusu araştırılıyor. 2019 Milli Piyango Yılbaşı büyük ikramiye çıkan numaralar merak ediliyor. Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için heyecan dorukta. Vatandaşlar büyük ikramiyenin ne kadar olduğunu merak ediyorlar. 31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye dağıtılacak. Büyük ikramiyeyi kimin veya kimlerin kazanacağı merakla bekleniyor. Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı aynıdır. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye sahibi olabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde gerçekleşiyor. Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı bulunmuyor. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise 0 (sıfır) ve 6 olarak belirlenmiştir. Milli Piyango’da büyük ikramiyeyi kazanan numaralar açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.
Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, çıkan numaralar hangileri soruları merak ediliyor. Milli Piyango 2019 kazanan numaralar hangileri? Şans oyunu çekilişleri yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Bu çekilişler içerisinden en fazla ilgiyi Milli Piyango görüyor. Büyük ikramiyenin dağıtıldığı yılbaşı çekilişinde talihlilerin kimler olacağı merakla bekleniyor. 31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye dağıtılacak. Geçen yıl 61 milyon liralık büyük ikramiye 9794035 sayılarına çıkmıştı. Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde Amortiler 4 ve 6 olmuştu. Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı aynıdır. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye sahibi olabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde gerçekleşiyor. Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı bulunmuyor. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise 0 (sıfır) ve 6 olarak belirlenmiştir. Milli Piyango’da büyük ikramiyeyi kazanan numaralar açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?
Milli Piyango'da büyük ikramiye 70 milyon TL olarak açıklandı ve yeni bir rekora imza atıldı.
BÜYÜK İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR HANGİLERİ?
Henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Canlı yayında gerçekleştirilecek olan yılbaşı çekilişi 18.00 itibariyle başlayacak. Büyük ikramiyelerin çekilişi 23.00 itibariyle çekilmeye başlanacak. Amorti ve 70 milyonluk ikramiyenin çekilişinin ise 23.45'te yapılması bekleniyor.
SAHTE BİLET NASIL ANLAŞILIR?
Satın alınan Milli Piyango biletinin arka yüzünde bulunan ve bileti satan bayinin mührünün kontrol edilmesi gerektiğini ifade eden uzmanlar kâğıdın pürüzsüz olması gerektiğini ifade ediyor.
El ile kontrol edildiğinde Milli Piyango biletinin ön yüzünde bulunan rakamların kabarık olması gerektiğini dile getiren uzmanlar kâğıdın ışığa tutulduğu takdirde gizli bir şekilde bulunan MP ibaresinin ortaya çıkacağını söylüyor.
Biletin sol alt bölümünde bulunan güvenlik numarası ve ultraviyole ışıkta görülen mavi yeşil renklerin de yine biletin sahte olup olmadığını ortaya çıkardığı dile getiriliyor.
GEÇEN YIL KAZANA NUMARALAR
61 MİLYON LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYE
9794035
AMORTİLER BELLİ OLDU
Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde Amortiler belli oldu: 4,6
500 BİN TL KAZANAN NUMARA
4136086
1 MİLYON KAZANAN NUMARA
757022
2 MİLYON KAZANAN NUMARA
9201621
5 MİLYON KAZANAN NUMARA
2551923
10 MİLYON KAZANAN NUMARA
0798081
MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NE KADAR?
Milli Piyango yılbaşı çekilişi için bilet fiyatları ise şöyle:
Çeyrek bilet: 17,50 TL
Yarım bilet: 35 TL
Tam bilet: 70 TL
31 ARALIK 2018 İKRAMİYE TABLOSU
Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişindeki ikramiye tablosu şöyle olacak:
1 adet 70.000.000
1 adet 7.000.000
10 adet 1.000.000
30 adet 100.000
100 adet 10.000
200 adet 5.000
500 adet 1.000
10.000 adet 400
40.000 adet 300
200.000 adet 200
700.000 adet 140
2.000.000 adet 70
63 Teselli İkramiyesi 70.000
TOPLAM İKRAMİYE ADEDİ: 2.950.905
TOPLAM İKRAMİYE TUTARI: 390.910.000
31 ARALIK 2017 İKRAMİYE TABLOSU
1 adet 61.000.000
1 adet 10.000.000
1 adet 5.000.000
1 adet 2.000.000
1 adet 1.000.000
1 adet 500.000
MİLLİ PİYANGO TELEGONDAN NASIL SORGULANIR?
1- MPİ ikramiye bilgi hattını arayın: (0 312) 285 90 66 (PBX)
2- 1'e basarak Milli Piyango sonuçları öğreneceğinizi onaylayın. (Farklı şans oyunları için sorgulamak isterseniz bekleyin.)
3- Çekiliş tarihini tuşlayın: 31 12 2015
4- Tarihin doğruluğunu onaylamak için 0 tuşuna basın. (Tarihi yanlış yazdıysanız 1'e basarak tekrar girin.)
5- Piyango biletinizin numarasını tuşlayın.
6- Numaranın doğruluğunu onaylamak için 0 tuşuna basın.
Bu işlemden sonra sesli yanıt sistemi ile biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını öğreneceksiniz.
Eğer yine aynı tarihe ait farklı bir bileti sorgulamak isterseniz piyango sonucunu öğrendikten sonra 1'e basabilirsiniz.
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