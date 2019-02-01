Milli sporcuların öğretmenliğe atanma sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan sonuçlara, 'www.personel.meb.gov.tr' adresinden ulaşılabilecek.
- AA
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), milli sporcuların öğretmenliğe atanma sonuçları açıklandı.
"2019 Yılı Milli Sporcuların Beden Eğitimi Alanına Sözleşmeli Öğretmen Olarak Atanma Sonuçları"na "www.personel.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.
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