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Minibüs kamyona ok gibi saplandı : 2 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

  • İHA
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Edinilen bilgilere göre kaza sabah saatlerinde Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. İsa K. yönetimindeki 06 EU 5249 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyon park yerinde, park halinde bulunan 50 FP 945 plakalı kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen kazada minibüs kamyonun kasasına ok gibi saplanırken, sürücü İsa K. ile minibüste yolcu olarak bulunan Faruk A. yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumu ağır olan Faruk A. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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