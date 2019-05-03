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Kartal’daki çöken binadan kurtarılan minik Azra, 84 gün sonra hastaneden taburcu oldu

Kartal’da çöken binada enkazın altından 20 saat sonra çıkarılan minik Havva, 84 gün sonra tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Ambulansla hastaneden alınarak eve getirilen minik Havva’yı, yine küçük arkadaşları karşılarken, aile duygu dolu anlar yaşadı.

  • İHA
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Kartal’da çöken binanın enkazında kalan ve 20 saat sonra AFAD ekiplerinin çalışması ile kurtarılan Azra Havva Tokgöz, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde süren 84 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.  Azra Havva Tokgöz, bu tedavi süreci sırasında 14 gün de yoğun bakımda kaldı. Minik Havva’nın yaşadığı bu zorlu süreç bugün sona erdi. Minik Havva, işlemlerinin ardından taburcu edilerek, ambulansla evine gönderildi. Küçük kız taburcu olmadan önce doktoru son kontrollerini yaptı. Ardından anne Nazan Tokgöz, kızını kucağına alarak sevdi. Ardından Minik Azra Havva taburcu edildi.
 
MİNİK HAVVA’YI EVDE ARKADAŞLARI KARŞILADI
 
Ambulansla hastaneden alındıktan sonra yola çıkan Azra Havva Tokgöz, Kartal’da ailenin yeni taşındığı eve getirildi. Minik Havva’yı burada minik arkadaşları ve ailesi karşıladı. Azra Havva’nın mutluluğu yüzüne yansırken, arkadaşları da Azra Havva’nın gelişine çok sevindi. Azra Havva’nın minik arkadaşları karşılama sırasında konfeti patlatırken, minikler tarafından Azra Havva için süslenen odası dikkat çekti. Bu sırada anne Nazan Tokgöz duygulanırken, ailenin diğer fertleri de büyük heyecan yaşadı. Azra Havva’yı karşılayan mink dostları, onu çok özlediklerini ifade ederek, “Onun için çok heyecanlandık” dedi. Bu heyecanlı karşılama karşısında şaşkın olan Azra Havva Tokgöz ise, sorulara kafasını sallayarak cevap verdi.
 
Baba Fethi Tokgöz, “Şu an çok mutluyuz, duyguluyuz. Uzun bir süreç oldu. Üç ay aşağı yukarı, zorlu bir süreç geçirdi. Yoğun bakımda kaldı. Bugünümüze şükürler olsun. Hazırlık falan yaptık. Bir de özellikle yeni bina tuttuk ki o yaşadığı psikolojiyi üzerinden biraz atsın. Şu anda durumu da gayet iyi. Biraz daha kendi çabası lazımmış. Doktorlar o şekilde söyledi. İnşaallah bu saatten sonra fizik tedaviler de başlayacak” şeklinde konuştu.
 
Bir hayli duygulandığı görülen Nazan Tokgöz ise "Mutluyuz çok şükür. Kızım da iyi. Evimize geldik çok şükür” diye konuştu.
 
Kendisinin de tedavilerinin devam ettiğini belirten Nazan Tokgöz, yavaş yavaş yürümeye başladığını söyledi.

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