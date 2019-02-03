Minik Doğa güneşi görsün

Makineye bağlı yaşayan çocuğun ailesi ise tek arzularının kızlarının sokağa çıkabilmesi olduğunu, bunun için 30 bin liralık özel donanımlı akülü engelli aracına ihtiyaçlarının bulunduğunu söyledi. Bunun için yönetmen Mustafa Kara’nın da bulunduğu 3 kişi, Muğla Valiliği’nin izniyle yardım kampanyası başlattı. Kara, yardım etmek isteyenlerin TR15 0004 6001 2888 8000 1706 89 İBAN numaralı hesaba havale yapabileceklerini belirterek, “Doğa güneşi, doğayı görsün” dedi.