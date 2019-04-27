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Minik eller toprakla buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında Gölbaşı Belediyesinde faaliyete geçen kompost makinesinin tanıtımı yapıldı.

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Kompost makinesinde üretilen gübreler ile öğrenciler tarafından sebze tohumu ekildi. ‘Gelecek Minik Eller ile Yeşeriyor’ sloganıyla düzenlenen programda ilkokul öğrencileri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında organik sebze tohumları toprakla buluşturuldu. Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Kompost makinesinde belediyemiz binasından çıkan çay posası, ilçemiz merkezinde kurulan pazar yerlerinden çıkan sebze atıkları ve parklarımızda biçilen çimler toplanarak kompost üretilmektedir” dedi.

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