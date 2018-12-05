Minik kalpler için ‘bir ilmek de sen ör’

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca başlatılan ‘Gençlerin İyilik Ağacı Projesi’ kapsamında gençler, bir araya geldi. Öğrenciler, ördükleri ürünlerle soğuk ve zorlu şartlarda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerin kışlık kıyafet ihtiyacını karşılayarak ısınmalarına katkı sağlayacak. İyilik ağacını ilmek ilmek ören gençler, attıkları her ilmek ile doğudaki minik kalplere dokunacak. Sokullu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Selma Gültekin, projenin bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Yaklaşık 20 öğrencinin projeye destek verdiğini ifade eden Gültekin, “Üniversiteli gençlerimiz ve Lüleburgazlı gönüllerimiz ile beraber el ele vererek doğuda yaşayan kardeşlerimiz için ‘Bir ilmek de sen ör’ sloganı ile örgü örüyoruz. İlmek ilmek, sorumluluğu, merhameti ve sevgiyi örüyoruz” diye konuştu.

Tek erkek gönüllü

Projede yer alan tek erkek gönüllü olan üniversite öğrencisi İbrahim Doğan da kız arkadaşlarının kendisine bu projeyi anlatmasıyla aralarına katıldığını söyledi. Örgü örmeyi bilmese de öğrenmek için çaba gösterdiğini aktaran Doğan, en azından üç-dört ilmek katkı vermek istediğini ifade ederek, “Nasip olursa ben de bir şapka ya da bere örerek göndermeyi planlıyorum” dedi.