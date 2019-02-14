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Minik öğrencilerden Mehmetçik'e 'Sevgililer Günü' mektubu

İzmir'de, özel bir ilkokulda eğitim gören 3'üncü sınıf öğrencileri, Sevgiler Günü'nde, Hakkari'de görev yapan Mehmetçik'e sevgi dolu mektuplar gönderdi.

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Güzelbahçe ilçesinde bulunan İzmir Kent Koleji'nin 3-A sınıfı öğrencileri, Sevgililer Günü'nde askerleri unutmadı. 

Sınıfta eğitim gören 22 öğrenci, duygularını ve sevgilerini kağıda döktü. Okulda düzenledikleri kermesten elde ettikleri gelir ile de atkı, bere ve termal fanila alan öğrenciler, hem mektupları hem de bu hediyeleri Hakkari Yüksekova Yeniköprü Jandarma Karakolu'ndaki askerlere gönderdi.

"Askerlerimize yalnız olmadıklarını göstermek istiyoruz"

Sınıf öğretmeni Medine Cabar, zor koşullarda görev yapan Mehmetçik'e destek olmak istediklerini söyledi. 

Geçen sene de benzer bir etkinlik yaptıklarını dile getiren Cabar, "Askerlerimizi minik hediyelerle ve çocukların yazdığı mektuplarla destekliyoruz ve onların yalnız olmadıklarını göstermek istiyoruz. Katkımız olduysa ne mutlu bize." diye konuştu. 

Cabar, çalışmaya ilişkin çok güzel geri dönüşler aldıklarını, projenin ikinci yılı olması nedeniyle çocukların daha bilinçli olduğunu vurgulayarak öğrencilerin artık asker gördüklerinde gidip sohbet etmeye başladıklarını ve aralarında güzel bir bağ oluştuğunu gözlemlediklerini ifade etti.

Okul Müdürü Oya Pamukçu da projeyi devam ettirmek istediklerini belirtti.

"Hediyem sana benden bir kalp"

Öğrencilerden Zeynep Yıldız, çok heyecanlı olduğunu aktararak "Mehmetçik için kumbaramızda para biriktiriyoruz ve annemizin yaptığı yemekleri kermeste satıp para topluyoruz. Üşümemeleri için atkı, bere ve içlik alıyoruz, onlar için. Mehmetçik'e mektup yazıyoruz. Mektubumda Mehmetçik'i ne kadar çok sevdiğimi, onlarla ilgili duygularımı, proje ile ilgili yaptıklarımı yazdım. Onları çok seviyorum." dedi.

Öğrencilerden Gülen Gültekin ise mektubunda Mehmetçik'in üşümemesini ve askerlerin hep yanında olmasını istediğini yazdığını kaydetti.

Alisa Gürova ise mektubunda "Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Bugün size küçük bir hediye aldık. Bu hediyeye baktıkça beni hatırlarsın. Hediyem sana benden bir kalp. Askerlerimiz kendinize iyi bakın hasta olmayın. Ülkemizi koruduğunuz için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi. 

Mert Okyay ise yazdığı mektupta, duygularını "Bugün Sevgiler Günü. Siz de bizim sevgimizdesiniz. Bizlere güzel günler armağan ettiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz." cümleleri ile aktardı. 

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