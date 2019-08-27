Turgutlu'nun Yıldırım Mahallesi'nde yaşayan Kubilay Temel (32) ile Resime Temel'in (25) ilk çocuğu Yaren Evin Temel'de sürekli tekrarlayan bademcik iltihabı görülmeye başlandı. Çift, kızlarını, ilçedeki özel hastaneye götürdü. Yaren'in bademcikleri ile geniz etinin alınmasına karar verildi. Yaren, 8 Mart sabahı ameliyat edildi. 1 saat süren ameliyatın ardından da normal odaya alındı. Ancak küçük kızın durumu aniden ağırlaştı. Kalbi duran Yaren, ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Yaren, aynı gün saat 21.30'da yaşamını yitirdi. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılan Yaren, Turgutlu Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Metal ürünleri işleyen bir fabrikada işçi olan baba ile ev hanımı anne, kızlarının ölümünde ihmal bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Soruşturma sürerken, 2 çocuğundan birini kaybeden baba Kubilay Temel, her gün kızının eşyalarını kokladığını anlattı. Temel, şöyle konuştu: