Miniklerden liderlere ‘Barış Ekmeği’

Çocuklar, ‘Barış Ekmeği’ pişirip dünya liderlerine gönderdi. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Savaşın çocuklarıyla başladığımız bu yolculuk Asya’nın, Çanakkale şehitlerinin torunları, İpek Yolu’nun çocukları, direniş ülkelerinin ve dünyanın yetenekli çocuklarıyla devam etti. Bugün burada çocuklarımızla birlikte kendi ülkelerinden getirdikleri unlarla ‘barış ekmeği’ pişireceğiz. Umuyorum ki, pişirdiğimiz bu ‘barış ekmeği’ dünya liderlerine ders olur ve bir çocuğun, bir insanın hayatının paradan, puldan, her şeyden değerli olduğunu anlarlar. Umuyorum ki, bu barış ekmeği ile Suriye’de, Irak’ta, Filistin’de, Arakan’da, Afganistan’da ve dünyanın pek çok yerinde akan kan ve gözyaşı son bulur” dedi.