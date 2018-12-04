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Misafir ettiği arkadaşı, iş yerini soydu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Afganistan uyruklu Ömer Rahimi'nin (19) evinde misafir ettiği aynı ülke vatandaşı olan arkadaşı, gece cep telefonu ve iş yerinin anahtarını çaldı. İşyerindeki kasada bulunan 4 bin doları da alan şüpheli, kaçtı.

  • DHA
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Merkez Mahallesi Preveze Caddesi'nde tütün ürünleri satan Ömer Rahimi, dün İstanbul'dan gelen Afgan arkadaşını, gece kendisinde kalması için Donanma Mahallesi'ndeki evine götürdü. Arkadaşı, Ömer Rahimi uyurken cep telefonu ile iş yerinin anahtarını çaldı. Arkadaşı, ardından da iş yerine giderek kasada bulunan 4 bin dolar parayı alarak kaçtı.
 
Sabah kalktığında cep telefonunu ve misafir ettiği arkadaşını göremeyen Ömer Rahimi, iş yerine gittiğinde de kasada bulunan paranın çalındığını görünce polisi aradı. Gelen polis ekipleri, güvenlik kamerasının kayıtlarını incelemeye alarak, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
 

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