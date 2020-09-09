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Yaşam

Mısır yüklü çekici devrildi, sürücüsü öldü

Aydın'ın Buharkent ilçesinde seyir halindeki çekici şarampole devrildi. Dorsesinde mısır yüklü olan çekicinin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA09 Eylül 2020 Çarşamba 23:34 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 23:34
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Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Buharkent-Denizli karayolunda meydana geldi. Arif Çevik (45) idaresindeki 03 ABK 700 plakalı mısır yüklü çekici Savcıllı Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önce bankete ardından da refüje çarparak devrildi. Kazayı gören vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine ve jandarmaya ihbarda bulundu. Ancak kazada yan yatan çekiciden yola savrulan ve ağır yaralanan sürücü Arif Çevik sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Çekicide bulunan yaklaşık 20 ton mısır da kaza nedeniyle karayolunun Denizli istikameti kısmına dağıldı. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol temizlik ekiplerinin çalışmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çevik’in cesedi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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