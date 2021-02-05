Mobil aşı ekipleri yurdun dört bir yanındaki tüm yaşlıların bir bir ayağına gidiyor

AA 05 Şubat 2021 Cuma 12:56 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 12:56

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil aşı ekibi, köylerde 75 yaş üzeri vatandaşların evlerine giderek CoronaVac aşılarını uyguluyor. Yaşlılar, uygulamadan duydukları memnuniyeti ettikleri dualarla gösteriyor.

Uzun bir yolculuğun ardından Göller köyüne ulaşan ekipler, burada ilk olarak sağlık sorunları nedeniyle evlerinden çıkamayan Adil ve Hamide Gedik çiftinin aşısını yaptı.

75 yaşındaki Hamide Gedik, AA muhabirine, aşı için gelen ekibi karşılarında görünce çok mutlu olduklarını söyledi.

Eşinin yatağa bağımlı olduğunu, kendisinin de farklı sağlık sorunları bulunduğunu anlatan Gedik, "Devletimiz zeval görmesin. Buraya kadar gelip aşılarımızı yaptılar. Allah onlardan razı olsun, ellerine ayaklarına sağlık. Allah'ım devletimize kuvvet versin, düşmanlardan korusun. Allah bin kere razı olsun." ifadelerini kullandı.

Adil Gedik ise her zaman durumlarına şükrettiklerini dile getirerek, "Devletimiz sağ olsun. Evimize kadar geldiler. Çok şükür, aşımızı olduk. Bu virüs belasından inşallah en kısa sürede kurtuluruz." dedi.

- "AYAKLARINA KADAR GELDİĞİMİZ İÇİN BİZE ÇOK DUA EDİYORLAR"

Mobil aşı ekibinde görevli Dr. Hatice Demir de yaşlı vatandaşların evlerine kadar gitmelerinin onlara ayrı mutluluk verdiğini vurguladı.

Demir, "Yaşlılarımız bizleri görünce çok seviniyor. Özellikle ayaklarına kadar geldiğimiz için bize çok fazla dua ediyorlar. Böyle olunca biz de yaptığımız işle gurur duyuyoruz. İnsanlara bir faydamızın olduğunu görmek biz mutlu ediyor. Sağlık çalışanları olarak virüse karşı mücadelemiz hiç durmadan devam edecek." ifadelerini kullandı.