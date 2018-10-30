Mobilya parçalarının içerisinde 3 bin paket kaçak sigara çıktı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi’nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada, araç içerisinde bulunan mobilya parçalarının içerisine zulalanmış toplam 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili M.A. isimli şahıs hakkında işlem yapıldığı belirtildi.