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Yaşam

Mobilya yüklü tır devrildi

Busa'da mobilya yüklü tır devrildi, faciadan dönüldü.

IHA02 Aralık 2020 Çarşamba 20:26 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 20:26
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde mobilya yüklü tır yol kenarındaki elektrik direğinin üzerine devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, o sırada kimsenin geçmemesi büyük bir facianın önüne geçti.

Edinilen bilgilere göre kaza, İnegöl Organize Sanayi 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Mobilya yüklü Ufuk Ç. İdaresindeki tır, virajlı yola hızlı girince biranda kontrolden çıktı. Sağa sola savrulan tırın dorsesi kupadan ayrılarak yol kenarındaki elektrik direğinin üzerine devrildi. Kazayı sürücü yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle trafik ekipleri önlem alarak başka kazaların yaşanmasının önüne geçti. Kaza sırasında her hangi bir kimsenin geçmemesi büyük bir facianın önüne geçti.

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