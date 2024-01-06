Mobilyacılık işinden gramafon tamirine uzanan yolculuk

Gaziantep'te yaşayan 55 yaşındaki Zeynel Toparlı, Tarihi Yeni Han'da baba mesleği olan mobilyacılık işini gramafon tamirine çevirerek 50, 100, 150 ve 200 yıllık gramafonları tamir ediyor. 25 yıldır bozuk olan tarihi gramafonlara ses veren Toparlı, tamir ettiği asırlık gramafonlara ahşap tasarımlar da ekleyerek ilk günkü seslerine ve güzelliğine kavuşturuyor. Başta koleksiyoncular olmak üzere nostalji sevenlerin gözdesi haline gelen gramafonlar ise geçmişin izlerini günümüze taşıyor.

"BURADA PLAK TAMİR EDİYORUZ VE SATIYORUZ"



Baba mesleği mobilyacılık işini gramafon tamirine çevirdiğini söyleyen Zeynel Toparlı, "Baba mesleği olan mobilyacılık işini devam ettirirken gramafon işine yöneldim ve bizim yaptığımız televizyon filmlerinden ve nostaljiden oluşan bir şark odası işi. Burada plak tamir ediyoruz ve satıyoruz. Günümüzde de bildiğiniz üzere antika plaklar ve gramafonlar moda olduğu için satışlarımızda çok iyi duruma geldi" dedi.

"GRAMAFONLARIN FİYATI 100 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR"



Eski gramafonları eklediği dizaynlar ile günümüze taşıdığını belirten Toparlı, tamir edilen gramafonların fiyatının 100 bin TL'ye kadar çıktığını ifade etti. Toparlı, "Eski gramafonlar artık bulunmuyor. Biz ise eski gramafonlara mobilyalar ile yeni dizayn uygulayarak günümüze taşıyoruz. Amerika'da bu işleme retro, Fransa'da ise rozita diyorlar. Tamir ettiğimiz gramafon ve plakçalarlara vatandaşlar çok fazla ilgi duyuyor. Sattığımız gramafonları alan 2 hafta sonra bir tane daha almaya geliyor. Geçmişte yeni eve çıkan insanlara biblo yerine gramafon götürülürdü. Tamir ettiğimiz plakçalar ve gramafonların fiyatı 6 bin TL'den başlıyor 100 bin TL'ye kadar çıkıyor" ifadelerini kullandı.

"BİZ DE TEKNOLOJİYE AYAK UYDURMAYA BAŞLADIK"



Teknolojiye de ayak uydurarak geçmişi ve geleceği yaşattıklarını ifade eden Toparlı, "Geçmişte insanların çöpe attığı gramafonlar değerlendi ve millet değerini yeni anladı. Evin köşesinde güzel görünen bir aksesuar. Güzel bir dekor olarak görülüyor. Günümüzde cep telefonlarında müzikler var ama gramafonlardan ve plakçalarlardan dinlemek daha farklı bir duygu. Git gide bizde teknolojiye ayak uydurmaya başladık. Şuan mesela bluetoothlu olan cihazlarda geliyor. Onları da tamir ediyoruz. Biz burada hem geçmişi hem geleceği yaşatıyoruz. Sanatımızı da severek yapıyoruz" diye konuştu.