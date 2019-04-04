Moda’nın genç yüzleri Alem’de
Cemiyet hayatının en önde gelen köklü dergilerinden Alem yeni sayısıyla bayilerde yerini aldı.
Yayın hayatında 26 yılı deviren derginin bu haftaki konuları arasında moda, sanat etkinlikleri, son trentler, cemiyet hayatından önemli isimlerle röportajlar ve haberler yer alıyor. Alem’in kapak dosyasında bu hafta moda dünyasının iki genç yüzü; Pia Hakko ve Pelin Yaşar ile moda sektörü dahil olmak üzere, yeni kuşağın eğilimleri ve iş yapma şekilleri üzerine farklı fikirler içeren geniş yelpazeli bir söyleşi yer alıyor. Yeni sezon aksesuar güncellemelerinin yanı sıra 41 ülkeden 90 galeriyi buluşturan Art Dubai’den izlenimler, yine Alem’de okurlarını bekleyen konular arasında.
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