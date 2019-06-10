Mogan Gölü'nde ceset bulundu

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine ekipler Mogan Gölü'nde inceleme yaptı.

Gölde bulunan ve 14-15 yaşlarında bir kız çocuğuna ait olduğu belirlenen ceset, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla sudan çıkartıldı.

Ceset, otopsi için Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedin kime ait olduğunu belirlemek için çalışmalar sürdürülüyor.