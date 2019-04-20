Moskova’da Türk rüzgarı

Türkiye'nin “onur konuğu ülke” olarak katıldığı 41. Uluslararası Moskova Film Festivali başladı. Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapsamında düzenlenen festivalin açılışı dolayısıyla başkent Moskova’daki Rusya Tiyatrosu’nda tören gerçekleştirildi. Törene Rusya Kültür Bakanı Vladimir Medinskiy, Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, sanatçılar ve sanatseverler katıldı. Bakan Medinskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin’in festivalin açılışı için gönderdiği tebrik mektubunu okudu. Ünlü Rus yönetmen ve Moskova Film Festivali Başkanı Nikita Mihalkov, geleneksel olarak festivalin açılışını yaptı. Açılış öncesinde ünlü isimlerin kırmızı halıdan geçişi renkli görüntülere sahne oldu.

ÖDÜL ALMAK İSTERİZ

Rus sinema dünyasının önde gelen simalarının yanı sıra festivale katılan Türk filmi “Kapan”ın oyuncuları, Türk yönetmen ve yapımcılar da gazetecilere poz verdi. Pek çok ülkenin yanı sıra Türk filmlerinin de izleyicilerle buluşacağı ve 25 Nisan’da sona erecek festivalde, jüri üyeleri arasında Yönetmen Semih Kaplanoğlu da yer aldı. Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı’nın başkent Moskova’nın Bolşoy Tiyatro’sunda “Truva” gösterisiyle açıldığını anımsatarak, “İkinci etkinliğimiz, Uluslar arası Moskova Film Festivali’ne ‘onur konuğu ülke’ sıfatında katılmış olmamızdır.” dedi. Festivalin ana yarışmasında dünya prömiyeri yapılacak “Kapan”ın yönetmeni Seyid Çolak ise filmin Kültür Bakanlığı tarafından desteklendiğini ve TRT ortak yapımı bir proje olduğunu dile getirdi. Çolak “Biz de her film sahibi gibi iddialı olmak ve ödül almak isteriz. Hem ülkem adına hem kendi adıma çok seviniyorum” dedi.