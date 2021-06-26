Motosiklet duvara çarptı: 3 ölü

Mustafa Kuyucu (79) yönetimindeki plakasız motosiklet, İçmeler Mahallesi Yukarı İçmeler kavşağında fren arızası nedeniyle yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı.
Kazada, motosikletteki Nükhet Bağcı (45) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Kuyucu ile motosikletteki Duran B. (50) ağır yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından Afşin Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan Kuyucu, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edilen Duran B'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.