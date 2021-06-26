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Yaşam

Motosiklet duvara çarptı: 3 ölü

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde duvara çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

AA26 Haziran 2021 Cumartesi 23:28 - Güncelleme: 26 Haziran 2021 Cumartesi 23:28
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Mustafa Kuyucu (79) yönetimindeki plakasız motosiklet, İçmeler Mahallesi Yukarı İçmeler kavşağında fren arızası nedeniyle yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı.

Kazada, motosikletteki Nükhet Bağcı (45) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Kuyucu ile motosikletteki Duran B. (50) ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından Afşin Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan Kuyucu, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edilen Duran B'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

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