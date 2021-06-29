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Yaşam

Motosiklet refüje çarptı, 12 yaşındaki çocuk öldü baba yaralı

Antalya'da, kullandığı motosikletle refüje çarpan Irak asıllı Hollandalı Leethmajad Daouad (54) ağır yaralandı, arkasında oturan oğlu Sıdr Leeth Majad Daouad (12) ise öldü.

DHA29 Haziran 2021 Salı 14:33 - Güncelleme: 29 Haziran 2021 Salı 14:33
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Kaza, gece yarısı, Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Leethmajad Daouad'ın kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada Leethmajad Daouad ile arkasında oturan oğlu Sıdr Leeth Majad Daouad, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Leethmajad Daouad, ambulansla hastaneye kaldırılarak, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Sıdr Leeth Majad Daouad ise yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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