İSTANBUL 27°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Eylül 2020 Cumartesi / 24 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4755
  • EURO
    8,8596
  • ALTIN
    466.23
  • BIST100
    1102.7
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Motosikletini bırakıp polisten kaçtı, ara sokakta yakalandı
Yaşam

Motosikletini bırakıp polisten kaçtı, ara sokakta yakalandı

Adana'da polisin dur ihtarına uymayıp motosikletini bırakarak yaya olarak kaçmaya çalışan şahıs ara sokakta kıskıvrak yakalandı.

IHA12 Eylül 2020 Cumartesi 21:17 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 21:17
ABONE OL

Adana’da polisin dur ihtarına uymayıp motosikletini bırakarak yaya olarak kaçmaya çalışan şahıs ara sokakta kıskıvrak yakalandı. Yakalanan sürücü ehliyeti olmadığı için kaçtığını iddia etti.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi üzerinde devriye atan polis ekipleri plakası olmayan motosiklete ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, motosikleti yol kenarına atarak yaya olarak kaçmaya başladı. Motosikletli Polis Timleri Amirliğine bağlı ekipleri, şüpheli şahsı ara sokaklarda kaçtığı sırada kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan ismi belirtilmeyen sürücüsü ehliyeti olmadığı için kaçtığını öne sürdü. Sürücü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Polis motosiklet üzerinde yaptığı incelemede düz kontak yapılarak çalıştırıldığı tespit etti. Motosiklet emniyetin otoparkına çekildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.