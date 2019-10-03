Mozart ödüllü Ali kemanıyla ilham verdi

Genç yetenek, Dünya Çocuk Günü dolayısıyla Bakanlıkta verdiği konserle kendisini dinleyen öğrencilere ilham kaynağı oldu. Hem öğrencileri hem de Bakan Selçuk’u sesiyle ve kemanıyla kendine hayran bırakan İnsan, “9 yaşından beri keman çalıyorum. Kemana çok severek başladım, çok hoşuma gitmişti. Milli Eğitim Bakanlığında konser verebilmek çok gurur vericiydi. Sayın Bakanımızın daveti de beni çok mutlu, çok onore etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir konserdi. Umarım ileride de hep böyle konserlerim olur. Bütün arkadaşlarıma tavsiyem, mutlaka sevdikleri şeylerin üstüne gitsinler” dedi.