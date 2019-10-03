Mozart ödüllü Ali kemanıyla ilham verdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kemandaki yeteneğiyle henüz 13 yaşındayken Almanya’da Mozart Ödülü’ne sahip ilk yabancı unvanını elde eden Ali İnsan’ı Bakanlıkta ağırladı.
Genç yetenek, Dünya Çocuk Günü dolayısıyla Bakanlıkta verdiği konserle kendisini dinleyen öğrencilere ilham kaynağı oldu. Hem öğrencileri hem de Bakan Selçuk’u sesiyle ve kemanıyla kendine hayran bırakan İnsan, “9 yaşından beri keman çalıyorum. Kemana çok severek başladım, çok hoşuma gitmişti. Milli Eğitim Bakanlığında konser verebilmek çok gurur vericiydi. Sayın Bakanımızın daveti de beni çok mutlu, çok onore etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir konserdi. Umarım ileride de hep böyle konserlerim olur. Bütün arkadaşlarıma tavsiyem, mutlaka sevdikleri şeylerin üstüne gitsinler” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.