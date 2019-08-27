Gerçeği aracını muayeneye götürdüğünde öğrendi

31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8458
  • 6,498
  • 285.637
  • 96880
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Muayene için götürdüğü aracının çift şeşe numaralı olduğunu öğrendi

İstanbul Esenyurt’ta yaklaşık 2 yıl önce sıfır olarak bayiden hafif ticari bir araç alan Tolunay Yatmaz, hayatının şokunu yaşadı. Aracını muayeneye götürdüğünde çift şase numarası olduğunu öğrenen Yatmaz, hukuk mücadelesi başlattı. Yatmaz, muayeneden geçemediği için binemediği aracının üzerinde biriken tozları silmekle yetiniyor.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, 2017 yılında Esenyurt’ta bayisi bulunan bir otomobil firmasında yaşandı. İddiaya göre, Yatmaz ailesi indirimli olan hafif ticari bir aracı sıfır olarak satın aldı. Tolunay Yatmaz (24), bir süre sonra aracında kendince düzenlemeler yaptı. Yeni yıla girilmesiyle muayene tarihi gelen aracı istasyona götüren Yatmaz, büyük şok yaşadı. Yatmaz’a muayene istasyonu görevlileri aracında 2 adet şase numarası basılı olduğunu bu yüzden muayeneden geçmeyecekleri söyledi. Zaman kaybetmeden sıfır aracını aldığı firmaya giden Yatmaz, burada aracın değiştirilmesi ya da fark ödeyerek yeni bir araç almak istediğini söyledi. Firma tarafından bu isteği olumsuz yanıtlanan Yatmaz ailesi hukuk mücadelesi başlattı.
 
Aracı yaklaşık 2 yıl önce aldığını söyleyen Tolunay Yatmaz, “Sıfır kilometre olan aracı bayide beğendik aldık. Araca masraf yaptık. Heves ettik aracı alırken. Daha sonra muayenesi geldi aracın ama araç muayeneden geçmedi. Bende sordum aracım neden muayeneden geçmedi diye. Onlar da dediler ki ‘araçta çift şase numarası var’. Nasıl olabilir diye sordular bende aracı sıfır aldım ikinci el almadım dedim. Herkes şaşırdı. Araba muayeneden geçmedi.  Bana belge verdiler. Belgede ‘Tescil kuruluşuna bildirilmeden izinsiz şase numarası değiştirilmiş’ yazıyordu” dedi.


“MAĞDURUZ, BEKLİYORUZ”

 
Aracın şase numarasının başka bir araçta daha olduğunu düşündüğünü söyleyen Yatmaz, “Şaşırdık tabi. Bayiye gittim araçta 2 tane şase numarası olduğunu söyledim. Onlar da şaşırdılar. Ben de bilmediğimi söyledim. Ben üretici firmaya bildirdim. Onlar da halledeceklerini söyleyip beni 2 hafta oyaladılar. Ben bu süreçte onlara uymadım ve ihbarname gönderdim. Ondan sonra bana dönüş yaptılar ve 5 tane ücretsiz bakım vereceklerini söylediler. Ben de kabul etmedim. Arabayı 45 bin liraya benden alabileceklerini söyledi bayi. Ben aracımı çektiğim gibi burada böyle duruyor. Mahkeme süreci devam ediyor aracın. Mağduruz, bekliyoruz” diye konuştu.
 
Kasım ayında mahkemenin görüleceğini kaydeden Yatmaz, sıfır araç alacaklara tavsiyede bulunarak, “Sıfır araç bile alsa arkadaşlar her şeyine baksınlar aracın firmalarda güven olmuyor” dedi.
 
Konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınan otomobil bayii yetkilileri ise araçta fabrika çıkışlı bir hata olduğunu söylemekle yetindi.

5 milyon yıllık! Türkiye’deki tek tescilli kayalık havadan görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Gaziantep merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu

Gaziantep merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu

AK Partili Sarıeroğlu'nun acı günü

AK Partili Sarıeroğlu'nun acı günü

Tunceli'de sıcak çatışma: Silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de sıcak çatışma: Silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi

Fenerbahçe, Kolarov'u beklerken İspanya'dan sambacı geliyor

Fenerbahçe, Kolarov'u beklerken İspanya'dan sambacı geliyor

İşte örgüte ağır darbe vurulan çatışmanın görüntüleri

İşte örgüte ağır darbe vurulan çatışmanın görüntüleri

Gerçeği aracını muayeneye götürdüğünde öğrendi

Gerçeği aracını muayeneye götürdüğünde öğrendi

Hamburger yedikçe Amazonlar yok oluyor

Hamburger yedikçe Amazonlar yok oluyor

Kaşınıyor dediği kulağından öyle bir şey çıktı ki... Doktor bile şaşırdı

Kaşınıyor dediği kulağından öyle bir şey çıktı ki... Doktor bile şaşırdı
 

POPÜLER HABERLER

Andolsun Allah yolunda koştukça koşanlara... Başkan Erdoğan´dan Malazgirt daveti

Andolsun Allah yolunda koştukça koşanlara... Başkan Erdoğan´dan Malazgirt daveti

G7 Zirve'sinden ilginç kareler

G7 Zirve'sinden ilginç kareler

Başkan Erdoğan Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti

Başkan Erdoğan Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti

Düşman, ordusunun 4 katıydı! Alparslan Anadolu kapılarını böyle açtı

Düşman, ordusunun 4 katıydı! Alparslan Anadolu kapılarını böyle açtı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA