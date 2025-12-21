İSTANBUL 13°C / 9°C
21 Aralık 2025 Pazar
Yaşam

Mübarek üç aylar bugün başlıyor

Recep, şaban ve ramazanı kapsayan, içinde birçok özel geceyi barındıran mübarek üç aylar bugün başlıyor.

21 Aralık 2025 Pazar 09:48
Mübarek üç aylar bugün başlıyor
Bu yıl 1 Ocak'ta başlayan üç aylara, hicri ay hesaplamalarına göre bugün ikinci kez girilecek.

Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç aylarda, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi mübarek geceler yer alıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, üç ayların başlangıcı recep ayında idrak edilecek. Regaip Kandili, 25 Aralık Perşembe akşamı yaşanacak.

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin 15 Ocak'ta ve "ramazanın müjdecisi" Berat Kandili'nin 2 Şubat'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan ayı 19 Şubat'ta başlayacak.

Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 16 Mart'ta idrak edilecek ve Müslümanlar 20 Mart'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.

  • mübarek aylar
  • Recep Şaban Ramazan
  • özel geceler

