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‘Mucize bebek’ Göktuğ 2 yaşında 

Gökçen ve Berkant Kip çiftinin bebekleri Göktuğ, gebeliğin 24’üncü haftasında 770 gram ağırlığında dünyaya geldi.

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Göktuğ, minik bedeniyle verdiği mücadeleyle herkesi kendisine hayran bıraktı. Anne Kip, bebeğini ancak 1 kilograma ulaştığında kucağına alabildiğini ifade ederek, “Kilo alması için her gün camın önünde dua ederek bekledim” dedi. Göktuğ’un doğuştan kalbindeki delik nedeniyle de tedavi gördüğünü anlatan anne Kip, ilaç tedavisine yanıt alınamayınca ameliyat kararı verildiğini söyledi. Hastaneye ameliyat için gittiklerinde Göktuğ’un kalbindeki deliğin kapandığının tespit edildiğini dile getiren Kip, “Tam ameliyat olacak ‘kalbindeki delik kapandı’ dediler. Daha sonra birkaç kez daha başka sorunlar için ameliyat kararı alındı ama ardından ihtiyaç kalmadı. Şu an hiçbir sıkıntısı yok. Rutin kontrollerine gidiyor. Çok zor günler yaşasak da hepsini geride bıraktık” diye konuştu. Prof. Dr. Kıymet İkbal Karadavut ise Göktuğ’un yaşıtlarından önde sağlıklı bir hayata kavuştuğuna değindi.

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