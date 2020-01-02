02.01.2020 16:29 - Güncelleme: 02.01.2020 16:29

Mucize Doktor yeni bölümü ne zaman? Mucize Doktor bu akşam neden yok? gibi soruların yanıtları tüm Mucize Doktor izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Perşembe akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Mucize Doktor bu akşam Fox Tv yayın akışında yer almadı. Yılbaşı tatili nedeniyle pek çok dizi ekran macerasına ara verdi, bu dizilerden biri de Mucize Doktor oldu. Yayın akışında yer alan Mucize Doktor'un tekrar bölümü yayınlanacak. Mucize Doktor yeni bölümüne dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.





MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Mucize Doktor’un yeni bölümleri her hafta perşembe akşamları ekrana geliyordu. 2 Ocak Fox TV yayın akışında sevilen dizi yer almıyor. Dizinin yeni bölümü 9 Ocak'ta ekrana gelecek.





MUCİZE DOKTOR BU AKŞAM NEDEN YOK?

Yılbaşı tatili nedeniyle pek çok dizi ekran macerasına ara verdi, bu dizilerden biri de Mucize Doktor oldu. Bu akşam Mucize Doktor'un tekrar bölümü ekranlara gelecek.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Balo gecesi Ali’yle dans ettikten sonra Nazlı, sonunda, ona karşı hisleriyle yüzleşmek zorunda kalır. Ama bu herkes için göründüğünden çok daha zor bir iştir. Ali, Nazlı’daki tavır değişimine bir anlam veremez ve bocalamaya başlar. Bir de üstüne Nazlı’ya beklenmedik bir talip çıkınca iş iyice içinden çıkılmaz hale gelir. Diğer tarafta Beliz, Ferman’dan bir an önce ayrılma ve hayatının o kısmını geride bırakma peşindedir. Ama ayrılık hiç de Beliz’in sandığı kadar pürüzsüz değildir.





Vakalar süratle sonuçlarına tırmanır ve hastanedeki diğer çiftler de birbirleri ve hisleriyle yüzleşirken Nazlı bir seçim yapmak zorunda kalır. Ve başına ne geldiğini anlayamayan Ali, korkunç bir ihtimalle karşı karşıya gelir.





MUCİZE DOKTOR KONUSU NE?

Dağlık bir köyde hayata gözlerini açan Ali isimli otizmli ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesi Mucize Doktor dizisine konu olacaktır. Küçüklüğünde içine kapanık bir çocukluk geçirecek olan Ali, güçlü zekası ile tıp fakültesini birincilik ile bitirecektir. Ardından İstanbul'da bir hastanede asistan olarak çalışmaya başlayacaktır. Ali otizm ve savant sendromlu olduğundan kimseye bahsetmemiştir. Ali çevresindeki arkadaşlarından bu hastalıklarını gizlemeye çalışacaktır.