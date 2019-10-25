Müge Anlı Gencer Zengin olayı nedir? Gencer Zengin'e ne oldu?
Müge Anlı Gencer Zengin olayı nedir? Gencer Zengin'e ne oldu? gibi soruların yanıtları tüm Müge Anlı takipçileri tarafından merak konusu oldu. Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Müge Anlı canlı yayında Şahsanem Zengin isimli kadın kocasının yasak aşk yaşadığını duyurdu. Müge Anlı Gencer Zengin olayında son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..
ATV ekranlarının reyting rekortmeni porgramı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yeni konular işlenmeye devam ediyor. Müge Anlı Gencer Zengin olayı nedir? Gencer Zengin'e ne oldu? gibi soruların yanıtları tüm izleyiciler tarafından merak ediliyor. 12 Eylül tarihinden itibaren kayıp olan Gencer Zengin hakkında araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Müge Anlı canlı yayında Şahsanem Zengin isimli kadın kocasının yasak aşk yaşadığını duyurdu. Kocasını yasak aşkının en yakın arkadaşı olduğunu iddia edilen Şahsanem Zengin konu ile ilgili açıklamalar yapmaya devam ediyor.
MÜGE ANLI GENCER ZENGİN OLAYI NEDİR?
Tokat Almus'a bağlı Gölgeli'de yaşayan Şahsanem Zengin kocası Gencer Zengin 12 Eylül tarihinden itibaren kayıp.
Şahsanem Zengin, en yakın arkadaşının kocası Gencer Zengin'le birlikte olduğuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aldatılan kadın yaşadığı şoku atlatmaya çalışırken ağlayarak Müge Anlı'dan kocasının bulunmasını istedi.
Zengin sözlerinin devamında ise, 2 ay öncesinde hiçbir şey olmadığını ancak dağda çalışmaya gittiklerinde bu olayın başladığını belirtti.
Şahsenem Zengin kocasını bulmak için Müge Anlı'ya geldi. Kocasını aradığını söylerken Zengin, gözyaşlarına boğuldu.
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