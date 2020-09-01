Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son dakika gelişmesi! Şiar Kılıç nasıl öldü?

01 Eylül 2020 Salı 14:28 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 14:28

Müge Anlı programında uzun süredir işlenen Şiar Kılıç cinayetinin perde arkası geçtiğimiz günlerde gün yüzüne çıkmıştı. Annesi ve annesinin sevgilisiyle yaşadığı evde yanarak şüpheli bir şekilde ölen 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın annesi Gülüzar A., Atv ekranlarıda, Müge Anlı'nın programında canlı yayında kan donduran bir itirafta bulunmuştu. Peki Şiar Kılıç nasıl öldü? Tüm Türkiye'yi ağlatan Şiar Kılıç'ın ölümü hakkında son dakika haberleri ve olayın ayrıntıları haberimizde yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde, Nisan ayında annesi ve annesinin sevgilisiyle yaşadığı evde yanarak şüpheli bir şekilde ölen 9 yaşındaki Şiar Kılıç dosyası Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme taşınmıştı. Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.

Anne Gülizar .A., "Sevgilim Hami K., oğlumu yangından önce öldüresiye dövdü, yerden kalkamadı. Öldü sandım. Hami K., 3 çocuğumu da demir çubuklarla taciz ediyordu" demişti.

Feci şekilde dövüldükten sonra yakılarak öldürülen küçük Şiar'ın öldürülmesi olayında annesi Gülüzar A. ve sevgili Hami K. tutuklanmıştı.

ŞİAR KILIÇ'IN ANNESİ GÜLÜZAR AMANET'TEN SKANDAL SÖZLER!

Hami Kıcı'nın çocuklarını öldürmekle tehdit eden Şiar Kılıç'ın annesi Gülüzar Amanet, ""Benim çocuğumu nasıl öldürdüyse ben de onun çocuklarını öldüreceğim, beklesin, çıkayım bir buradan. " dedi.

ŞİAR KILIÇ NASIL ÖLDÜ?

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde annesi ve annesinin sevgilisiyle birlikte yaşayan 9 yaşındaki Şiar Kılıç geçtiğimiz Nisan ayında çıkan yangında evde mahsur kalarak hayatını kaybetmişti. Evde yanarak şüpheli bir şekilde can veren 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın dosyası Müge Anlı'nın programına taşınmıştı. Talihsiz çocuğun babası oğlunun ölümündeki şüpheleri dile getirmişti. Televizyon programında çocuğun annesinin itirafları üzerine polis harekete geçti.

ADLİ TIP RAPORUNDA CANLI YAKILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından bu sabah Müge Anlı canlı yayında kan donduran olayla ilgili yeni açıklamalarda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Sabah saatlerinde ilk itiraf geldi. Şiar'ı annesi Gülüzar ve sevgilisi Hami yakarak öldürmüşler. Sakarya Cumhuriyet Başsavcısına çok teşekkür ediyorum. İstanbul Gayrettepe Cinayet Büro Amirliği de anında harekete geçti. Gülüzar ve Hami, burada gözaltına alınırken, Hami'nin annesi ve erkek kardeşi de Sakarya'da gözaltına alındı. Sorgu hala devam ediyor. Çocuk yangından 3 gün önce hastaneye gidildiği gün komaya girmiş. Bu ölümü açıklayamayacakları için benznle evi yakmışlar. Adli tıp raporunda çocuğun ciğerlerinde karbonmonoksit çıkmış. Bu da çocuğun hayattayken eve atılıp, canlı canlı yakıldığının ispatı."

ANNESİ İTİRAF ETTİ

Şiar Kılıç'ın annesi Gülüzar Emanet’in canlı yayında Müge Anlı'nın ısrarlı sorularına dayanamayarak kan donduran bir itirafta bulunarak, “Hami., oğlumu yangından önce öldüresiyle dövdü, yerden kalkamadı. Öldü sandım. Hami 3 çocuğumu da demir çubuklarla taciz ediyordu” demişti. Bunun üzerine Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, stüdyoya gelerek canlı yayında hem anne Gülüzar’ı hem de sevgilisi Hami’yi gözaltına alarak emniyete götürdü.

ŞİAR'I ÖLDÜRMEKTEN TUTUKLANDILAR

Müge Anlı'da olayla ilgili yapılan incelemede Şiar'ın öldürülmesi olayından bilgisi oldukları belirlenen Hami Kılıç'ın annesi Emine ve erkek kardeşi Yasin'in de gözaltına alındığını söyledi. Yapılan sorgular sonucunda, emniyette işlemleri tamamlanan anne Gülüzar, sevgilisi Hami Kılıç, Emine Kılıç ve Yasin Kılıç, polis koruması eşliğinde adliyeye sevk edildi. Dört zanlı için kasten adam öldürme suçu bildirmeme ve delilleri yok etme üzerinden suç dosyaları açıldı. Ayrıca Başsavcı Hami Kırcı için ise küçük yaşta çocuğa cinsel istismara teşebbüs suçu eklenerek adliyeye sevk edildiler. Adliyede hakim karşısına çıkan 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.