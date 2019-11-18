Muğla'da 105 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'da, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 105 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, devriye çalışması sırasında üç lastik bot tespit etti.
Ekiplerin durdurdukları botta yaptığı kontrolde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Pakistan, Afganistan, Somali, Orta Afrika, Güney Afrika, Yemen, Filistin, Kongo, Kamerun, Gana, Nijerya ve Gabon uyruklu 105 düzensiz göçmen yakalandı.
Limandan karaya çıkarılan düzensiz göçmenleri işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
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