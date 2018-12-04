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Muğla'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 13 düzensiz göçmen yakalandı.

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Sahil güvenlik ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan içinde çocukların da bulunduğu Filistin, Mısır ve Pakistan uyruklu 13 kişiyi taşıyan lastik botu, Hüseyin Burnu açıklarında durdurdu. Yakalanan 13 düzensiz göçmenin, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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