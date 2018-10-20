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Muğla'da 16 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, 16 düzensiz göçmen yakalandı.

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Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atakent Mahallesi'nde düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti. Ekipler, Pakistan uyruklu 16 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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