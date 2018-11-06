Muğla'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karagözler Mahallesi Koylar bölgesinde, yasa dışı geçiş hazırlığındaki grubu tespit etti. Ekipler, üç araçtaki 20 Filistin ve Fas uyrukluyu yakaladı. Yasa dışı geçişe aracılık ettikleri öne sürülen B.B, M.A.G. ve M.A. gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.